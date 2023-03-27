Российские авиакомпании перешли на летнее расписание
Российские авиакомпании и аэропорты сообщили о переходе на летнее расписание полетов, в результате количество рейсов будет увеличено. Об этом сообщила Росавиация.
В госкомпании напомнили, что летнее расписание начинается в последнее воскресенье марта и заканчивается в последнюю субботу октября. В летнем сезоне авиакомпании расширяют географию полетов и увеличивают интенсивность на туристических направлениях.
В предстоящем сезоне планируется порядка 19,1 тысячи рейсов в неделю по РФ, что в два раза больше, чем количество выполненных рейсов в зимний период.
Вырастет также и объем международных полетов. Российские авиакомпании получили разрешения на выполнение более 3350 рейсов в неделю, что на 65% больше, чем фактически выполненных рейсов в неделю в зимнем сезоне.
На прошлой неделе в ходе выступления в Госдуме премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что первый полет обновленного российского самолета SSJ100 с отечественными двигателями должен состояться в течение трех месяцев, передает НСН.
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