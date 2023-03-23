Мишустин: Обновленный Superjet совершит первый полет в течение трех месяцев

Он отметил, что в 2022 году были полностью завершены аэродинамические испытания Sukhoi Superjet. Мишустин подчеркнул, что теперь он будет оснащен двигателями пятого поколения ПД-8 вместо зарубежных агрегатов.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в разговоре с РИА Новости заявлял, что российские авиастроители должны поставить в этом году два самолета SSJ New для «Аэрофлота», а также 26 вертолетов Ми-8 для авиакомпаний в рамках лизинговых контрактов. По его словам, такие поставки будут идти в рамках заключенных контрактов по поручению российского лидера Владимира Путина, сообщает НСН.

