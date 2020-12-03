Разгонный блок «Фрегат» вывел на орбиту спутники «Гонец-М» и аппарат Минобороны РФ

В Минобороны отметили, что ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» стартовала сегодня в 04:14 (мск) с космодрома Плесецк. Блок космических аппаратов был выведен на расчетные орбиты в установленное время.

Служебная платформа предназначена для отработки перспективных микроприборов и микросистем ориентации и астронавигации.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, все три спутника связи «Гонец-М», выведенные на расчетные орбиты, взяты на управление. Солнечные батареи и другие элементы конструкции раскрыты, передает RT. По словам Рогозина, орбитальная группировка «Гонец-М» ctqxfc состоит из 15 космических аппаратов.

