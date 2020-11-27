Рогозин высказался против списания МКС
«Роскосмос» осуществляет мониторинг состояния Международной космической станции, но в целом, несмотря на превышение срока службы отдельных модулей, списывать ее рано, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина.
Он напомнил, что на станции «Мир» также приходилось выводить из эксплуатации некоторые модули. «Но это не стало поводом для выводов о "старении" всей станции», - отметил глава «Роскосмоса».
Гендиректор госкорпорации также сообщил, что видит у МКС большой потенциал для развития космического туризма и участия частных компаний.
Напомним, РКК «Энергия» предлагает отказаться от дальнейшей эксплуатации Международной космической станции и начать работу над созданием национальной станции.
Об этом заявил член-корреспондент РАН, летчик-космонавт, первый заместитель гендиректора «Энергии» Владимир Соловьев. Он пояснил, что ряд элементов МКС уже поврежден, а с 2025 года системы будут отказывать одна за другой.
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