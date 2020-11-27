Рогозин высказался против списания МКС

«Роскосмос» осуществляет мониторинг состояния Международной космической станции, но в целом, несмотря на превышение срока службы отдельных модулей, списывать ее рано, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина.

Он напомнил, что на станции «Мир» также приходилось выводить из эксплуатации некоторые модули. «Но это не стало поводом для выводов о "старении" всей станции», - отметил глава «Роскосмоса».