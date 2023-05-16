Российская авиация уничтожила мост, по которому ВСУ перебрасывали войска в Артемовск

ВКС России уничтожили автомобильный мост в районе села Красное в Донецкой народной республики, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении уточняется, что по данному путепроводу Вооружённые силы Украины (ВСУ) осуществляли переброску подкреплений в город Артёмовск.

«Всего в данном районе авиацией совершено девять самолётовылетов», - добавили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российским гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» был уничтожен находящийся в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot производства США, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пивоваров
ТЕГИ:СпецоперацияВСУМинобороны РФВКС РФВооруженные Силы РФ

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