Российская авиация протестировала централизованную заправку
В России впервые была использована автоматизированная система централизованной заправки топливом в полевых условиях военными. Испытания прошли во время учений по материально-техническому обеспечению (МТО) ВС РФ в Центральном военном округе, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Система позволяет заправлять шесть самолетов одновременно за 10 минут. Вместимость резервуаров составляет 400 кубометров топлива.
При этом, также был испытан топливозаправщик АТЗ-20, пропускная способность которого позволяет заправить самолет за пять минут.
Учения проходят с 27 по 30 августа под командованием заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова. В учениях принимают участия Центральный, частично Западный, Южный и Восточный военные округа, а также подразделения МТО Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск.
Ранее в эфире НСН заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко рассказал о новом скоростном вертолете.
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