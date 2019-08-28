Российская авиация протестировала централизованную заправку

В России впервые была использована автоматизированная система централизованной заправки топливом в полевых условиях военными. Испытания прошли во время учений по материально-техническому обеспечению (МТО) ВС РФ в Центральном военном округе, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Система позволяет заправлять шесть самолетов одновременно за 10 минут. Вместимость резервуаров составляет 400 кубометров топлива.

При этом, также был испытан топливозаправщик АТЗ-20, пропускная способность которого позволяет заправить самолет за пять минут.