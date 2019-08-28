Военный аналитик рассказал о принципиально новом российском вертолете
Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко рассказал, когда в России появится скоростной вертолет.
В России появится принципиально новый вертолет, заявил директор по инновациям холдинга «Вертолеты России» Андрей Шибитов. По его словам, новая машина объединит прежние наработки конструкторских бюро Миля и Камова, а также Казанского вертолетного завода. Шибитов отметил, что вертолет будет создан с использованием «аддитивных технологий, новых методов сборки, применением композитных материалов, иных, современных профилей несущего и рулевого винтов, передовой конструкции втулки несущего винта», пишет «РИА Новости». Уточняется, что проект находится на стадии формирования.
Речь идет о новом скоростном вертолете, разработка которого займет не меньше нескольких лет, заявил в эфире НСН заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.
«Разговор идет о программе скоростного вертолета, разработка которого ведется. Там участвуют два проекта, Ми-X1 и Камовская машина. Они принципиально разные. Пока предварительно сам проект военного скоростного вертолета делать будет КБ Миля, а в разработке будут участвовать и те, и другие, потому что это очень сложная тематика. С ней мало кто может справиться. В этой ситуации мы напрямую конкурируем с американцами, а Евросоюз потихоньку пока отдыхает. Это процесс творческий и исследовательский. Не меньше нескольких лет, это сложный процесс. Это инженерные, научные исследования. Это новая тема, полет вертолета на предельных скоростях, потому что вертолет уже летает на предельных скоростях и пройти этот предел, это как пробить сверхзвук для самолетов», — рассказал военный аналитик.
Напомним, что Минобороны России ранее определилось с обликом перспективного боевого (скоростного) вертолета, отдав предпочтение проекту КБ Миля. Об этом сообщил генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский, отметив, что госзаказчик выбирал из порядка десяти концепций.
Контракт между холдингом «Вертолеты России» и оборонным ведомством на проведение научно-исследовательской работы по определению облика перспективного скоростного вертолета был заключен в 2017 году.
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