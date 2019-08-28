Военный аналитик рассказал о принципиально новом российском вертолете

В России появится принципиально новый вертолет, заявил директор по инновациям холдинга «Вертолеты России» Андрей Шибитов. По его словам, новая машина объединит прежние наработки конструкторских бюро Миля и Камова, а также Казанского вертолетного завода. Шибитов отметил, что вертолет будет создан с использованием «аддитивных технологий, новых методов сборки, применением композитных материалов, иных, современных профилей несущего и рулевого винтов, передовой конструкции втулки несущего винта», пишет «РИА Новости». Уточняется, что проект находится на стадии формирования.

Речь идет о новом скоростном вертолете, разработка которого займет не меньше нескольких лет, заявил в эфире НСН заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

«Разговор идет о программе скоростного вертолета, разработка которого ведется. Там участвуют два проекта, Ми-X1 и Камовская машина. Они принципиально разные. Пока предварительно сам проект военного скоростного вертолета делать будет КБ Миля, а в разработке будут участвовать и те, и другие, потому что это очень сложная тематика. С ней мало кто может справиться. В этой ситуации мы напрямую конкурируем с американцами, а Евросоюз потихоньку пока отдыхает. Это процесс творческий и исследовательский. Не меньше нескольких лет, это сложный процесс. Это инженерные, научные исследования. Это новая тема, полет вертолета на предельных скоростях, потому что вертолет уже летает на предельных скоростях и пройти этот предел, это как пробить сверхзвук для самолетов», — рассказал военный аналитик.