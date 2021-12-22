«Разобрали и увезли»: Заслуженный пилот назвал позорной пропажу спецсамолетов в Татарстане

Найти воров, присвоивших самолеты, не составит труда для следователей, однако подобные случаи позорят самолетостроительную отрасль, заявил бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее десять легких самолетов сельскохозяйственного назначения Т-500 пропали в Казани. Об этом рассказали в структуре госкорпорации «Ростех», Обнинском научно-производственном предприятии «Технология», которое заказало эти самолеты у компании МВЕН за 90 млн рублей.



«Этот позорный случай говорит об абсолютно неотрегулированной системе во взаимоотношениях тех компаний, которые занимаются строительством и реализацией самолетов. Если возник какой-то спор, и были самолеты арестованы, то они должны были надежно охраняться. А сейчас они исчезли, потому что это было всё сделано формально. Никто не следил за их передвижением, и самолеты, скорее всего, разобрали и куда-то увезли, потому что просто так в портфеле его не перенесешь, это большое сооружение, заметное. При том обилии видеокамер, которое сейчас наблюдает за нами, мирными жителями, а не преступниками, никакого труда не будет, посмотрев эти видеокадры, узнать, что произошло с этими самолетами. А уж там, где могут появиться преступники, должно быть видеонаблюдение. Самолетостроение – это один из таких пунктов», - отметил заслуженный пилот.