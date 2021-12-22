«Разобрали и увезли»: Заслуженный пилот назвал позорной пропажу спецсамолетов в Татарстане
Упущение, приведшее к краже самолетов, негативно скажется на имидже «Ростеха», выразил уверенность председатель комиссии по гражданской авиации Олег Смирнов.
Найти воров, присвоивших самолеты, не составит труда для следователей, однако подобные случаи позорят самолетостроительную отрасль, заявил бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее десять легких самолетов сельскохозяйственного назначения Т-500 пропали в Казани. Об этом рассказали в структуре госкорпорации «Ростех», Обнинском научно-производственном предприятии «Технология», которое заказало эти самолеты у компании МВЕН за 90 млн рублей.
«Этот позорный случай говорит об абсолютно неотрегулированной системе во взаимоотношениях тех компаний, которые занимаются строительством и реализацией самолетов. Если возник какой-то спор, и были самолеты арестованы, то они должны были надежно охраняться. А сейчас они исчезли, потому что это было всё сделано формально. Никто не следил за их передвижением, и самолеты, скорее всего, разобрали и куда-то увезли, потому что просто так в портфеле его не перенесешь, это большое сооружение, заметное. При том обилии видеокамер, которое сейчас наблюдает за нами, мирными жителями, а не преступниками, никакого труда не будет, посмотрев эти видеокадры, узнать, что произошло с этими самолетами. А уж там, где могут появиться преступники, должно быть видеонаблюдение. Самолетостроение – это один из таких пунктов», - отметил заслуженный пилот.
При этом девять из десяти пропавших самолетов находились под арестом в рамках дела по взысканию задолженности с компании-производителя МВЕН - на территории Казанского авиазавода им. Горбунова. По мнению главы комиссии по гражданской авиации, задолжавшая компания могла быть причастной к краже.
«Конечно, вполне возможно, что тот человек, который задолжал приставам, к этому причастен. Но это легко определить с помощью небольших следовательских мероприятий. Это воровство! А воровство имеет свою логику расследования. Тут ничего нового нет: полиция, СК разберутся и найдут, это не иголка в стогу сена. Но то, что эти самолеты пропали, звучит анекдотично. Это говорит о полной беззубости этой системы, она какая-то «лунная», неприспособленная для земных условий существования. На гражданской авиации России это никак не скажется, в гражданской авиации все самолеты охраняются по установленным регламентам, по международным и государственным правилам. А вот имидж компаний «Ростеха» решительно падает», - подчеркнул он.
При этом Смирнов высоко оценил новые разработки, напомнив о потребности в отечественной технике в сложных политических условиях.
«Это перспективные разработки, самолеты национального производства сейчас большая редкость. 30 лет мы не выпускали подобных летательных аппаратов, это принуждало наши хозяйства привлекать западную технику. Но это дорого, это зависимость от Запада, которую мы сейчас наблюдаем на каждом шагу – санкции там всякие. Поэтому было провозглашено импортозамещение, то есть, в переводе на русский язык, возвращение нашей страны в начало 1990-х годов, когда она была великой самолетостроительной державой и производила тысячи летательных аппаратов, полностью удовлетворяя потребность нашей страны в авиации», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому более 44 млрд рублей направят на создание авиадвигателя ПД-35.
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