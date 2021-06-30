Роскосмос заявил о создании орбитальной системы связи с Луной
Роскосмос намерен развернуть на околоземной орбите спутниковую систему связи с Луной, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы госкорпорации.
Она будет называться «Луч» и обслуживать объекты космических миссий на только с Луной, но и с дальним космосом.
В настоящее время орбитальная группировка спутников-ретрансляторов «Луч» насчитывает три космических аппарата, которые были запущены в космос в 2011-2014 годах.
В 2024 году планируется запустить спутник «Луч-5ВМ».
«Роскосмос» решил сделать многоразовую ракету для полетов на Луну. Проект предусматривает создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса с ракетой-носителем, которая будет использовать метан и кислород в качестве топлива. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что в отрасли нет средств на такое сооружение.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+20 616 / сут.
Умерли
135 тыс.+652 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+14 697 / сут.
- Эксперт рассказал, как сэкономить на мобильной связи
- Байден рассказал о своей любви к поездам
- В МИД РФ посоветовали американцам «не корчить рожу, а улыбнуться»
- Роскосмос заявил о создании орбитальной системы связи с Луной
- Украина в овертайме побеждает Швецию и выходит в четвертьфинал Евро-2020
- Мосгорсуд примет решение о продлении меры пресечения обвиняемому в госизмене Сафронову
- В МИД РФ признали, что регистрация российских вакцин затянулась
- США ограничат авиасообщение с Минском из-за инцидента с Ryanair
- Песков заявил о снижении интереса россиян к международной повестке
- Песков заявил, что для разрядки в отношениях России и США нужно время
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru