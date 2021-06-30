Роскосмос заявил о создании орбитальной системы связи с Луной

Она будет называться «Луч» и обслуживать объекты космических миссий на только с Луной, но и с дальним космосом.

В настоящее время орбитальная группировка спутников-ретрансляторов «Луч» насчитывает три космических аппарата, которые были запущены в космос в 2011-2014 годах.

В 2024 году планируется запустить спутник «Луч-5ВМ».

«Роскосмос» решил сделать многоразовую ракету для полетов на Луну. Проект предусматривает создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса с ракетой-носителем, которая будет использовать метан и кислород в качестве топлива. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что в отрасли нет средств на такое сооружение.

