В Роскосмосе назвали стоимость полёта космонавтов на Луну
Исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко заявил, что высадка космонавтов на Луне планируется к 2030 году, сообщает РИА Новости.
По его словам, бюджетный полёт российских космонавтов на Луну обойдётся в 400 миллиардов рублей. Самый дорогой вариант, предусматривающий создание сверхтяжёлой ракеты за 800 миллирдов рублей, будет стоить до 1,7 триллиона рублей.
«Это разработка носителя, его изготовление, наземная инфраструктура, средства спасания, плюс лунный взлетно-посадочный модуль, плюс научная нагрузка - от тяжёлого лунохода до научного оборудования», - пояснил Блошенко.
Он добавил, что схемы лунной экспедиции представят в правительство для выбора и выделения средств.
Ранее основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предложил создать на Луне и на Марсе международные базы, сообщает телеканал «360». По его мнению, они стали бы логичным продолжением проекта МКС.
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