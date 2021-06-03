«Понадобится 150 лет!» Многоразовую ракету для полетов на Луну назвали бессмысленной

«Средства лучше направить на повышение производительности труда в отрасли, на улучшение ее технологического уровня, в этой сфере большой существует разрыв с другими странами. Это первоочередная вещь, если не исправить ситуацию с отставанием в технологиях, то через десяток лет это приведет к полному уходу России из космоса», - объяснил собеседник НСН.

Моисеев также подчеркнул, что в ближайшее время Россия на Луну не полетит, потому что не хватит денежных средств и технических мощностей.

«Если посчитать все деньги, которые требуются для того, чтобы хотя бы одного человека на Луну высадить и обратно доставить, то это неподъемно для нашего космического бюджета, к тому же у нас нет таких технических средств, все надо делать с нуля фактически. Мы с 2006 года делаем очень простую станцию для высадки на Луну, нас давным-давно Китай обогнал в этом направлении. Такими темпами ни о какой Луне говорить не приходится. Чтобы высадить человека на Луну, в свое время было затрачено 150 миллиардов долларов по нынешним меркам. Чтобы еще раз это сделать, нужна еще такая же примерно сумма, а у нас около миллиарда в год тратится, то есть 150 лет надо», - добавил он.

Ранее сообщалось, что для Роскосмоса будет разработан космический аппарат нового поколения «Возврат-МКА-Л», который будет использоваться для отправки животных к Луне.

