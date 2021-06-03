«Понадобится 150 лет!» Многоразовую ракету для полетов на Луну назвали бессмысленной
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает, что в ближайшие 150 лет Россия на Луну не полетит.
«Роскосмос» решил сделать многоразовую ракету для полетов на Луну. Проект предусматривает создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса с ракетой-носителем, которая будет использовать метан и кислород в качестве топлива. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что в отрасли нет средств на такое сооружение.
«Уже была такая сверхтяжелая ракета «Енисей», ее проект Роскосмос направил в правительство, в конце года правительство отправило этот проект обратно, потому что он слишком дорогой. Он стоит столько же, сколько страна тратит на космическую сферу за 10 лет, даже больше. Теперь предлагается сделать ракету еще дороже, денег на нее нет, и в планах ее не существует», - отметил Моисеев.
По его словам, эти средства лучше направить на повышение производительности труда в отрасли, чтобы сократить отставание в развитии с другими странами.
«Средства лучше направить на повышение производительности труда в отрасли, на улучшение ее технологического уровня, в этой сфере большой существует разрыв с другими странами. Это первоочередная вещь, если не исправить ситуацию с отставанием в технологиях, то через десяток лет это приведет к полному уходу России из космоса», - объяснил собеседник НСН.
Моисеев также подчеркнул, что в ближайшее время Россия на Луну не полетит, потому что не хватит денежных средств и технических мощностей.
«Если посчитать все деньги, которые требуются для того, чтобы хотя бы одного человека на Луну высадить и обратно доставить, то это неподъемно для нашего космического бюджета, к тому же у нас нет таких технических средств, все надо делать с нуля фактически. Мы с 2006 года делаем очень простую станцию для высадки на Луну, нас давным-давно Китай обогнал в этом направлении. Такими темпами ни о какой Луне говорить не приходится. Чтобы высадить человека на Луну, в свое время было затрачено 150 миллиардов долларов по нынешним меркам. Чтобы еще раз это сделать, нужна еще такая же примерно сумма, а у нас около миллиарда в год тратится, то есть 150 лет надо», - добавил он.
Ранее сообщалось, что для Роскосмоса будет разработан космический аппарат нового поколения «Возврат-МКА-Л», который будет использоваться для отправки животных к Луне.
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