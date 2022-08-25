Роскосмос завершил испытания «царь-двигателя» для новой ракеты «Союз-5»
Испытания мощнейшего двигателя РД-171МВ для новой отечественной ракеты «Союз-5» успешно завершились. Об этом сообщает Роскосмос.
«Доводочный ракетный двигатель имеет окончательный вариант конструкции, испытаниями подтверждается соответствие характеристик двигателя требованиям технического задания. Самый мощный жидкостный ракетный двигатель в мире (его тяга составляет 800 тонн) проработал суммарно 1461 секунду за девять огневых испытаний без снятия с испытательного стенда. Все испытания прошли штатно и подтвердили заложенные при проектировании двигателя характеристики», — отмечается в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
По словам гендиректора проводившего испытания НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова, эксперты фактически проверили «на ресурс» всю машину. Испытания включали тесты модернизированных агрегатов и узлов, систем управления двигателем, аварийной защиты.
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