«Роскосмос» запустит 31 марта спутник дистанционного зондирования Земли

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутником дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №4 планируется 31 марта в 12:36 мск. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

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В сообщении госкорпорации указано, что госкомиссия разрешила вывоз и установку ракеты на стартовом комплексе 31-й площадки 29 марта.

Отмечается, что данные, полученные с помощью спутников дистанционного зондирования Земли, используются для исследования природных ресурсов, контроля загрязнения окружающей среды, мониторинга водоохранных и заповедных районов.

Ранее на стартовый комплекс космодрома «Восточный» в Амурской области вывезли отечественную ракету тяжелого класса «Ангара-А5», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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