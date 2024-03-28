«Роскосмос» запустит 31 марта спутник дистанционного зондирования Земли
Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутником дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №4 планируется 31 марта в 12:36 мск. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
В сообщении госкорпорации указано, что госкомиссия разрешила вывоз и установку ракеты на стартовом комплексе 31-й площадки 29 марта.
Отмечается, что данные, полученные с помощью спутников дистанционного зондирования Земли, используются для исследования природных ресурсов, контроля загрязнения окружающей среды, мониторинга водоохранных и заповедных районов.
Ранее на стартовый комплекс космодрома «Восточный» в Амурской области вывезли отечественную ракету тяжелого класса «Ангара-А5», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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