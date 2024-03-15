Правительство РФ одобрило соглашение с Китаем о совместной лунной станции

Как сообщает пресс-служба кабмина, реализация данного соглашения будет способствовать укреплению стратегического партнёрства Москвы и Китая, развитию совместной космической деятельности, а также закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства.

«Кроме того, сотрудничество России и Китая позволит повысить эффективность космических исследований, подготовить учёных и специалистов, которые будут реализовывать научные космические проекты в будущем», - добавили в правительстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину разобраться с вопросами, касающимися создания ядерной энергетической установки в космосе, сообщает RT.

