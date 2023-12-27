«Роскосмос» запланировал первый пуск «Ангары-5» с Восточного на март

Первый запуск российской ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-5» с космодрома Восточный в Амурской области запланировали на март 2024 года, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы «Роскосмоса» Юрия Борисова.

Борисов: Завершены летные испытания ракетного комплекса «Союз-2»

По его словам, ракета находится в пути на космодром. Отмечается, что второй этап строительства космодрома и стартовый комплекс для запуска ракеты-носителя тяжелого класса почти полностью готов.

Ранее глава «Роскосмоса» констатировал, что компания лишилась большого объема экспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети/Роскосмос
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