«Роскосмос» запланировал первый пуск «Ангары-5» с Восточного на март
27 декабря 202302:02
Первый запуск российской ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-5» с космодрома Восточный в Амурской области запланировали на март 2024 года, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы «Роскосмоса» Юрия Борисова.
По его словам, ракета находится в пути на космодром. Отмечается, что второй этап строительства космодрома и стартовый комплекс для запуска ракеты-носителя тяжелого класса почти полностью готов.
Ранее глава «Роскосмоса» констатировал, что компания лишилась большого объема экспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru