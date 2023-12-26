«Роскосмос» потерял 180 млрд рублей из-за недружественных стран

Из-за действий недружественных стран «Роскосмос» потерял 180 миллиардов рублей, заявил глава госкорпорации Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 24».

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Глава «Роскосмоса» констатировал, что компания лишилась большого объема экспорта. Из 230 миллиардов контрактов 180 были связаны с недружественными странами, уточнил он.

По словам Борисова, у госкорпорации были контракты на поставку двигателей. Партнеры из недружественных стран решили их расторгнуть.

Ранее Борисов сообщил, что основную группировку малых спутников «Грифон» запустят в 2025-2026 годах. Он отметил, что следующем году на орбиту выведут четыре экспериментальных образца, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/Roscosmos
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