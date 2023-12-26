«Роскосмос» потерял 180 млрд рублей из-за недружественных стран
Из-за действий недружественных стран «Роскосмос» потерял 180 миллиардов рублей, заявил глава госкорпорации Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 24».
Глава «Роскосмоса» констатировал, что компания лишилась большого объема экспорта. Из 230 миллиардов контрактов 180 были связаны с недружественными странами, уточнил он.
По словам Борисова, у госкорпорации были контракты на поставку двигателей. Партнеры из недружественных стран решили их расторгнуть.
Ранее Борисов сообщил, что основную группировку малых спутников «Грифон» запустят в 2025-2026 годах. Он отметил, что следующем году на орбиту выведут четыре экспериментальных образца, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Роскосмос» потерял 180 млрд рублей из-за недружественных стран
- Соседов упрекнул гостей «голой вечеринки» Ивлеевой в отсутствии воспитания
- Перенесший инфаркт Михаил Боярский выйдет на сцену 31 декабря
- Путин пообещал расширить расчеты между государствами СНГ в нацвалютах
- Организатор концерта Лолиты в Подмосковье опроверг массовую сдачу билетов
- Маск лишил сотрудников X многомиллионных премий
- Оппозиция в Абхазии объявила бессрочную акцию протеста
- Семь человек пострадали при взрыве газа в пекарне в Ставрополе
- Взрывы прогремели в подконтрольном киевским властям Херсоне
- СМИ: поставки нефти из РФ в Индию задержались из-за проблем с оплатой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru