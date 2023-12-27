Борисов: Завершены летные испытания ракетного комплекса «Союз-2»
В России завершены летные испытания ракетного комплекса «Союз-2», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление генерального директора «Роскосмоса» Юрия Борисова.
По его словам, они проводились на космодроме Восточный в Амурской области. «Роскосмос» планирует осуществить первый пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома в марте 2024 года. Отмечается, что комплекс для запуска объекта готов «практически на 100 процентов».
Ранее стало известно, что «Роскосмос» потерял 180 млрд рублей из-за недружественных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru