Роскосмос выведет шесть ракет из OneWeb и использует их в интересах других заказчиков

Шесть ракет-носителей «Союз» будет выведено Роскосмосом из программы запуска спутников связи OneWeb. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Роскосмоса Дмитрия Струговца.

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По его словам, Роскосмос выводит из проекта OneWeb ракеты-носители, которые были оплачены инозаказчиком. Струговец отметил, что они будут применены для обеспечения пусков по федеральной программе, а также в интересах других заказчиков.

Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что отказ Роскосмоса от поставок в США ракетных двигателей не станет чувствительным для американской авиакосмической отрасли.

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Фото: facebook.com/onewebofficial
ТЕГИ:РакетаРоскосмосРоссия
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