Роскосмос выведет шесть ракет из OneWeb и использует их в интересах других заказчиков

По его словам, Роскосмос выводит из проекта OneWeb ракеты-носители, которые были оплачены инозаказчиком. Струговец отметил, что они будут применены для обеспечения пусков по федеральной программе, а также в интересах других заказчиков.

Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что отказ Роскосмоса от поставок в США ракетных двигателей не станет чувствительным для американской авиакосмической отрасли.

