«Роскосмос» увеличит длительность экспедиций на МКС до 7-9 месяцев
Экспедиции пилотируемых кораблей России на Международную космическую станцию (МКС) в ближайшее время увеличат с полугода до семи-девяти месяцев, чтобы сэкономить корабли, сообщил «Роскосмос».
Отмечается, что длительности полетов кораблей «Союз МС» будут увеличены с 2025 года. Такое решение позволит сэкономить по одному кораблю каждые два года.
В этом году к МКС были запущены пилотируемые корабли «Союз МС-25» и «Союз МС-26», грузовые «Прогресс МС» под номерами 26, 27, 28 и 29. Космонавты РФ выполнили обширную программу экспериментов и научно-прикладных исследований, два выхода в открытый космос.
В марте-апреле, благодаря соглашению с Россией, на МКС совершила полет первая белорусская космонавтка Марина Василевская, передает «Радиоточка НСН».
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