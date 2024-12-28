«Роскосмос» увеличит длительность экспедиций на МКС до 7-9 месяцев

Экспедиции пилотируемых кораблей России на Международную космическую станцию (МКС) в ближайшее время увеличат с полугода до семи-девяти месяцев, чтобы сэкономить корабли, сообщил «Роскосмос».

Отмечается, что длительности полетов кораблей «Союз МС» будут увеличены с 2025 года. Такое решение позволит сэкономить по одному кораблю каждые два года.