«Роскосмос»: существует риск отключения от данных спутников США и Европы

«Госкорпорация "Роскосмос" в сложившихся условиях уделит дополнительное внимание развитию орбитальной группировки метеорологического назначения в связи с риском возможного отключения России от данных с американских и европейских метеоспутников», — говорится в сообщении.

Ранее глава корпорации Дмитрий Рогозин заявил, что назначенный на 4 марта запуск с «Байконура» российской ракеты «Союз-2» с 36 аппаратами системы спутникового интернета компании OneWeb может не состояться.

Это случится, если не будут получены гарантии, что спутники не станут использовать в военных целях против РФ.

