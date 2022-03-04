«Роскосмос»: существует риск отключения от данных спутников США и Европы
«Роскосмос» будет усиленно развивать группировку метеоспутников с целью невелирования риска отключения от данных европейских и американских аппаратов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
«Госкорпорация "Роскосмос" в сложившихся условиях уделит дополнительное внимание развитию орбитальной группировки метеорологического назначения в связи с риском возможного отключения России от данных с американских и европейских метеоспутников», — говорится в сообщении.
Ранее глава корпорации Дмитрий Рогозин заявил, что назначенный на 4 марта запуск с «Байконура» российской ракеты «Союз-2» с 36 аппаратами системы спутникового интернета компании OneWeb может не состояться.
Это случится, если не будут получены гарантии, что спутники не станут использовать в военных целях против РФ.
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