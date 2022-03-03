Рогозин: «Роскосмос», вероятно, не будет запускать спутники для OneWeb

По его словам, это произойдет, если не будут получены гарантии, что спутники не станут использовать в военных целях против РФ. «Если до 21.30 4 марта мы не получим такого рода подтверждения со стороны наших партнеров, ракета будет снята со старта и спутники будут отправлены в монтажно-испытательный корпус», – сказал глава госкорпорации.

«Мы также считаем, что реальной гарантией того, что компания OneWeb будет работать исключительно в гражданских целях, является вывод из состава акционеров британского правительства. Если этого не произойдет, никаких гарантий мы принимать не будем», - отметил Рогозин.

Тем временем, глава «Роскосмоса» назвал атаку хакеров на российские спутники формальным поводом к войне. По его словам, это преступление, которое заслуживает тщательного расследования и серьезного наказания.

