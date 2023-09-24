На орбиту выведены 22 интернет-спутника Starlink

Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX запустила ракеты Falcon 9 с 22 спутниками Starlink, сообщается в официальном аккаунте в соцсети Х.

Илон Маск планирует до 100 запусков Falcon 9 в 2023 году

Они успешно выедены на орбиту.

Ранее Маск решил передать Пентагону контроль над частью системы спутниковой связи Starlink, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Джоэл Ковски
ТЕГИ:Илон МаскКосмосСпутники

Горячие новости

Все новости

партнеры