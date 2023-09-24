На орбиту выведены 22 интернет-спутника Starlink
24 сентября 202309:08
Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX запустила ракеты Falcon 9 с 22 спутниками Starlink, сообщается в официальном аккаунте в соцсети Х.
Они успешно выедены на орбиту.
Ранее Маск решил передать Пентагону контроль над частью системы спутниковой связи Starlink, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru