Путин поручил «Роскосмосу» рассмотреть создание аппаратов для низких орбит

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос создания спутников на орбитах до 200 километров, пишет РИА Новости.

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Глава государства дал поручение «Роскосмосу» и «Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Они должны будут создать образцы таких препаратов для испытаний.

По итогам исследований специалисты оценят целесообразность создания программы по освоению предельно низких орбит.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в пятницу сообщил, что госкорпорация рассмотрит возможность отправки повторной миссии на Луну в 2025-2026 годах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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