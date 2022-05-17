Роскосмос: состояние МКС позволяет использовать ее после 2024 года

Решение о новой орбитальной станции, которой планируется заменить МКС, будет принято ближе к 2024 году, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева.

Глубокие полости обнаружены на иллюминаторах МКС, грозящие разгерметизацией

По его словам, состояние станции позволяет ее эксплуатацию и после 2024 года. Крикалева отметил существующий запас прочности МКС.

Ранее директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что эксплуатация Международной космической станции не создаст больших проблем до 2025 года.

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Фото: nasa.gov
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