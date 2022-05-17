Роскосмос: состояние МКС позволяет использовать ее после 2024 года

По его словам, состояние станции позволяет ее эксплуатацию и после 2024 года. Крикалева отметил существующий запас прочности МКС.

Ранее директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что эксплуатация Международной космической станции не создаст больших проблем до 2025 года.

