Роскосмос: состояние МКС позволяет использовать ее после 2024 года
Решение о новой орбитальной станции, которой планируется заменить МКС, будет принято ближе к 2024 году, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева.
По его словам, состояние станции позволяет ее эксплуатацию и после 2024 года. Крикалева отметил существующий запас прочности МКС.
Ранее директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что эксплуатация Международной космической станции не создаст больших проблем до 2025 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 543 / сут.
Умерли
378 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 379 / сут.
- Роскосмос: состояние МКС позволяет использовать ее после 2024 года
- Арестованы подозреваемые в изнасиловании заключенных под Саратовом
- Сотни украинских боевиков вывезли автобусами с «Азовстали»
- Шольц: Россия не должна выйти победителем из конфликта с Украиной
- Байден заявил о важности дружбы между греками и американцами
- Объем вложений России в госбумаги США в марте уменьшился на $1,75 млрд
- Forbes Russia приостанавливает печать журналов с июня
- СМИ: ОАЭ надеются на укрепление отношений с США
- Министр промышленности и торговли: Чехия получает газ из РФ в полном объеме
- Жан-Пьер: Байден и премьер-министр Греции проведут встречу по Украине и энергобезопасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru