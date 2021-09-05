Рогозин рассказал об износе МКС

«Мы понимаем, что чем дольше мы будем держать МКС на орбите, тем больше денег нам придётся тратить на замену того оборудования, которое, к сожалению, не может быть даже абсолютно современным», — сказал глава госкорпорации.

Как сообщалось, модернизация российского сегмента МКС позволит продолжить его эксплуатацию в течение трех-пяти лет после 2025 года. Об этом заявил генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель российского сегмента МКС, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

