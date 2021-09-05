Рогозин рассказал об износе МКС

Специалисты «Роскосмоса» и NASA выяснили, что эксплуатация Международной космической станции не создаст больших проблем до 2025 года, сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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«Мы понимаем, что чем дольше мы будем держать МКС на орбите, тем больше денег нам придётся тратить на замену того оборудования, которое, к сожалению, не может быть даже абсолютно современным», — сказал глава госкорпорации.

Как сообщалось, модернизация российского сегмента МКС позволит продолжить его эксплуатацию в течение трех-пяти лет после 2025 года. Об этом заявил генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель российского сегмента МКС, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МКСРоскосмосДмитрий Рогозин
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