Рогозин рассказал об износе МКС
Специалисты «Роскосмоса» и NASA выяснили, что эксплуатация Международной космической станции не создаст больших проблем до 2025 года, сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Мы понимаем, что чем дольше мы будем держать МКС на орбите, тем больше денег нам придётся тратить на замену того оборудования, которое, к сожалению, не может быть даже абсолютно современным», — сказал глава госкорпорации.
Как сообщалось, модернизация российского сегмента МКС позволит продолжить его эксплуатацию в течение трех-пяти лет после 2025 года. Об этом заявил генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель российского сегмента МКС, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.
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