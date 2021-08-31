Глубокие полости обнаружены на иллюминаторах МКС, грозящие разгерметизацией
Глубокие полости выявлены на семи из 20 иллюминаторов российского сегмента Международной космической станции, в будущем это может угрожать потерей герметичности. Об этом сообщил РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.
По его словам, в связи с обнаруженными кавернами введена новая процедура измерения прогиба стекол иллюминаторов. Ранее Владимир Соловьев также проинформировал об обнаружении несквозных трещин в модуле «Заря». Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил сегодня, что состояние корпуса российского сегмента МКС космонавты проверят с помощью специального оборудования, которое уже доставлено на орбиту.
По словам Рогозина, предстоит установить характер того, о чем говорил Соловьев – идёт ли речь о несквозных трещинах или о простых царапинах, возникших за годы эксплуатации.
В сентябре 2019 года на МКС была зафиксирована утечка воздуха, которую искали почти год. Трещины были выявлены в модуле «Звезда» российского сегмента МКС.
В марте этого года космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков провели там ремонтно-восстановительные работы. Через месяц российский космонавт Иван Вагнер сообщил, что утечка воздуха сократилась в три раза после герметизации трещин.
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