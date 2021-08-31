Глубокие полости обнаружены на иллюминаторах МКС, грозящие разгерметизацией

Глубокие полости выявлены на семи из 20 иллюминаторов российского сегмента Международной космической станции, в будущем это может угрожать потерей герметичности. Об этом сообщил РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

По его словам, в связи с обнаруженными кавернами введена новая процедура измерения прогиба стекол иллюминаторов. Ранее Владимир Соловьев также проинформировал об обнаружении несквозных трещин в модуле «Заря». Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил сегодня, что состояние корпуса российского сегмента МКС космонавты проверят с помощью специального оборудования, которое уже доставлено на орбиту.