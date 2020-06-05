Роскосмос сообщил о приближающемся к Земле астероиде

29 апреля четырехкилометровый астероид 52768 (1998 OR2), пролетая мимо Земли, приблизился к ней на 6 млн километров. В госкорпорации отметили, что астероид 163348 2002 NN4 будет пролетать завтра на одну шестую ближе. Тем не менее, это все равно очень большое расстояние, чтобы говорить о реальной опасности.

Ранее NASA предупредило о приближении к Земле астероид 163348 2002 NN4. Он относится к потенциально опасным. Гендиректор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев заявил НСН, что пока опасности этот астероид не представляет.



