Роскосмос сообщил о приближающемся к Земле астероиде
В «Роскосмосе» рассказали, что в субботу, 6 июня, к Земле подойдет на минимальное расстояние астероид 163348 2002 NN4. Он пролетит на расстоянии 5,09 млн километров от нашей планеты.
29 апреля четырехкилометровый астероид 52768 (1998 OR2), пролетая мимо Земли, приблизился к ней на 6 млн километров. В госкорпорации отметили, что астероид 163348 2002 NN4 будет пролетать завтра на одну шестую ближе. Тем не менее, это все равно очень большое расстояние, чтобы говорить о реальной опасности.
Ранее NASA предупредило о приближении к Земле астероид 163348 2002 NN4. Он относится к потенциально опасным. Гендиректор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев заявил НСН, что пока опасности этот астероид не представляет.
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