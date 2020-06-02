Эксперт назвал безопасным летящий к Земле астероид

Американское Национальное космическое агентство (NASA) предупредило о потенциально опасном астероиде, который сблизится с Землей в субботу, 6 июня. Его размер оценивается в 250–570 м. Космическое тело пролетит на минимальном расстоянии от нашей планеты, сообщает РИА "Новости".

Гендиректор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев заявил НСН, что никакой опасности этот астероид не представляет.

«Никакой опасности астероид этот не представляет, потому что пройдет в нескольких миллионах километрах от Земли. Больше скажу, что, даже, если он пройдет в сотне километров опасности нет, если только он не столкнется с каким-нибудь космическим спутником», - отметил Анатолий Зайцев.

В небесной механике есть такие понятие как «радиус захвата» и «сфера притяжения Земли». Ее радиус составляет примерно полтора миллиона километров. Если небесное тело входит в сферу притяжения Земли, то все зависит от того, какую скорость оно развивает. При попадании в сферу, начинается процесс притяжения и искривления траектории. Если скорость маленькая, то астероид будет находиться в сфере достаточно долго, искривление будет весьма большим и тогда он может упасть. Радиус захвата может в этом случае может включить даже орбиту Луны. При большой скорости искривление траектории небольшое, радиус захвата находится в пределах нескольких десятков тысяч километров от Земли.