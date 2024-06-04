«Роскосмос» сообщил о нехватке финансирования на развитие спутников

По словам Прохорова, к 2030 году у части российских геостационарных космических аппаратов выйдет срок активного существования. Пока заказаны только два из шести необходимых аппаратов.

Госкорпорация «Ростех» в конце мая начала поставки комплектующих для первого полностью российского спутника. Комплектующие для космического аппарата «Экспресс-АМУ4» – актуаторы СВЧ-переключателей — разработал входящий в корпорацию холдинг «Росэлектроника».

