«Роскосмос» сообщил о нехватке финансирования на развитие спутников
На дальнейшее развитие телекоммуникационных спутниковых систем «Экспресс» и «Ямал» с космическими аппаратами на геостационарной орбите на данный момент нет финансирования. Об этом рассказал директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров. Его слова приводит пресс-служба компании.
По словам Прохорова, к 2030 году у части российских геостационарных космических аппаратов выйдет срок активного существования. Пока заказаны только два из шести необходимых аппаратов.
Госкорпорация «Ростех» в конце мая начала поставки комплектующих для первого полностью российского спутника. Комплектующие для космического аппарата «Экспресс-АМУ4» – актуаторы СВЧ-переключателей — разработал входящий в корпорацию холдинг «Росэлектроника».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Jazz Dance Orchestra откроет серию летних концертов «Джаза на воде»
- Песков опроверг планы объединить республику Алтай с Алтайским краем
- В Москве бывшего гребца из Белоруссии Шурмея заочно арестовали за наемничество
- «Роскосмос» сообщил о нехватке финансирования на развитие спутников
- Гендиректором НСПК назначили Дмитрия Дубынина
- Цена барреля нефти Brent опустилась ниже $77 впервые с 5 февраля
- Песков: США для России сейчас являются враждебной страной
- Песков назвал вопрос снабжения Калининграда приоритетным для правительства
- СДЭК: Сбой в работе был вызван внешним воздействием
- В Москве завершилось прощание с Артуром Чилингаровым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru