«Ростех» начал поставки аппаратуры для первого полностью отечественного спутника
Госкорпорация «Ростех» начала поставки комплектующих для первого полностью российского спутника. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Отмечается, что комплектующие для космического аппарата «Экспресс-АМУ4» – актуаторы СВЧ-переключателей — разработал входящий в корпорацию холдинг «Росэлектроника».
«Актуаторы, или исполнительные устройства, являются функциональным элементом систем автоматического управления. Эти изделия включают электрические двигатели, электро- и гидравлические приводы, релейные устройства, манипуляторы», — пояснили в «Ростехе», добавив, что разработка позволит коммутировать радиосигналы в Ku- и C-диапазонах и обеспечивать передачу данных, фиксированную или подвижную связь, цифровое телевещание.
Как отметил гендиректор разработчика, входящего в «Росэлектронику» Специального конструкторского бюро по релейной технике (СКТБ РТ) Алексей Дымовских, передача заказчику всего запланированного объема комплектующих планируется до середины 2025 года.
Между тем глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация наладила выпуск 150 видов медицинской техники, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru