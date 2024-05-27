Перечень доработок лунных станций после аварии «Луны-25» появится в сентябре

Перечень доработок лунных станций после аварии «Луны-25» появится в сентябре, говорится в ответах правительства на письменные вопросы депутатов Госдумы, передает РИА Новости.

Уточняется, что до этого времени будет составлен перечень необходимых технических решений, варианты программного обеспечения для последующих космических аппаратов.

Путин заявил, что его расстроил инцидент с «Луной-25»

Ракета «Союз» с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный 11 августа. 16 августа аппарат вышел на окололунную орбиту. Однако 20 августа «Роскосмос» сообщил, что «Луна-25» врезалась в поверхность Луны и разбилась.

Наиболее вероятная причина аварии станции «Луна-25» - в том, что блок измерения угловых скоростей (БИУС-Л) неправильно определил, какие команды выполнять в первую очередь, и передавал бортовому комплексу управления «нулевые сигналы». Об этом заявили в пресс-службе «Роскосмоса», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:РоскосмосЛуна

Горячие новости

Все новости

партнеры