Перечень доработок лунных станций после аварии «Луны-25» появится в сентябре
Перечень доработок лунных станций после аварии «Луны-25» появится в сентябре, говорится в ответах правительства на письменные вопросы депутатов Госдумы, передает РИА Новости.
Уточняется, что до этого времени будет составлен перечень необходимых технических решений, варианты программного обеспечения для последующих космических аппаратов.
Ракета «Союз» с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный 11 августа. 16 августа аппарат вышел на окололунную орбиту. Однако 20 августа «Роскосмос» сообщил, что «Луна-25» врезалась в поверхность Луны и разбилась.
Наиболее вероятная причина аварии станции «Луна-25» - в том, что блок измерения угловых скоростей (БИУС-Л) неправильно определил, какие команды выполнять в первую очередь, и передавал бортовому комплексу управления «нулевые сигналы». Об этом заявили в пресс-службе «Роскосмоса», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru