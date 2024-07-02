«Роскосмос» утвердил график создания Российской орбитальной станции

«Роскосмос» объявил об утверждении генерального графика создания Российской орбитальной станции (РОС). Первый модуль должен быть запущен в 2027 году, проинформировали в государственной корпорации.

Документ подписали генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов и 19 руководителей предприятий основной кооперации проекта. Кроме того, 2 июля подписаны госконтракты на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию космического комплекса РОС, а также космического комплекса с пилотируемым транспортным кораблем и ракетой-носителем тяжелого класса «Ангара» на космодроме Восточный.

Станцию предполагается развернуть на орбите в период с 2027 по 2033 годы. На первом этапе до 2030 года будут запущены четыре модуля РОС, включая базовый. На втором этапе станция должна быть расширена за счёт ещё двух целевых модулей. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», стоимость проекта оценена на сегодня в 608,9 миллиарда рублей.

