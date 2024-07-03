Россия сократила расходы на исследования дальнего космоса

Он отметил, что по поручению президента, на эти цели следует тратить порядка 12-14 млрд в год, а резкое сокращение ассигнований связано с проведением спецоперации.

«Конечно, это временный период, и нам хотелось бы наверстать ситуацию», - указал глава «Роскосмоса».

Ранее Борисов утвердил генеральный график по созданию Российской орбитальной станции (РОС), сообщает RT.

