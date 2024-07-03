Россия сократила расходы на исследования дальнего космоса
3 июля 202416:51
Финансирование исследований дальнего космоса в России составляет 7-8 млрд рублей в год. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
Он отметил, что по поручению президента, на эти цели следует тратить порядка 12-14 млрд в год, а резкое сокращение ассигнований связано с проведением спецоперации.
«Конечно, это временный период, и нам хотелось бы наверстать ситуацию», - указал глава «Роскосмоса».
Ранее Борисов утвердил генеральный график по созданию Российской орбитальной станции (РОС), сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru