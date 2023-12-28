Россия и США продлили соглашение о перекрестных полетах на МКС

Компании достигли договоренности в целях поддержания надежности функционирования МКС. Программа также обеспечит присутствие на российском сегменте как минимум одного представителя «Роскосмоса» и присутствия на американском сегменте как минимум одного представителя NASA.

Соглашение о перекрестных полетах действовало до 2011 года, затем экипажи на МКС доставлялись только российскими кораблями. В 2020 году NASA сообщило, что возобновляет переговоры с «Роскосмосом» о возобновлении сотрудничества по схеме.

Ранее стало известно, что «Роскосмос» запланировал на март 2024 года первый запуск российской ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-5» с космодрома Восточный, передает «Радиоточка НСН».







