Россия и США продлили соглашение о перекрестных полетах на МКС
«Роскосмос» и NASA продлят программу перекрестных полетов на МКС до 2025 года включительно, сообщает пресс-служба корпорации.
Компании достигли договоренности в целях поддержания надежности функционирования МКС. Программа также обеспечит присутствие на российском сегменте как минимум одного представителя «Роскосмоса» и присутствия на американском сегменте как минимум одного представителя NASA.
Соглашение о перекрестных полетах действовало до 2011 года, затем экипажи на МКС доставлялись только российскими кораблями. В 2020 году NASA сообщило, что возобновляет переговоры с «Роскосмосом» о возобновлении сотрудничества по схеме.
Ранее стало известно, что «Роскосмос» запланировал на март 2024 года первый запуск российской ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-5» с космодрома Восточный, передает «Радиоточка НСН».
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