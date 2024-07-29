«Роскосмос»: «Прогресс МС-28» запустят 15 августа

Ракету «Союза-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-28» запустят с космодрома Байконур в Казахстане к МКС 15 августа. Об этом в Telegram-канале сообщила корпорация «Роскосмос».

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Отмечается, что на Байконуре готовятся системы и агрегаторы стартового комплекса к встрече с ракетой.

Ранее сообщалось, что следующий выход российских космонавтов в открытый космос с МКС состоится в конце 2024 года.

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ФОТО: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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