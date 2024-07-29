«Роскосмос»: «Прогресс МС-28» запустят 15 августа
29 июля 202419:26
Ракету «Союза-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-28» запустят с космодрома Байконур в Казахстане к МКС 15 августа. Об этом в Telegram-канале сообщила корпорация «Роскосмос».
Отмечается, что на Байконуре готовятся системы и агрегаторы стартового комплекса к встрече с ракетой.
Ранее сообщалось, что следующий выход российских космонавтов в открытый космос с МКС состоится в конце 2024 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Роскосмос»: «Прогресс МС-28» запустят 15 августа
- Петербуржцу ограничили свободу за «нехорошую надпись про президента»
- Прокуратура Флоренции арестовала активы российского бизнесмена
- Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД РФ
- США передадут новый пакет военной помощи Украине
- СМИ: Власти Великобритания оштрафовали Авена по делу об обходе санкций
- Украине пообещали неминуемый дефолт
- Египтянин выиграл чемпионат мира по огуречному хрусту в Кировской области
- Госдума предложила увеличить срок службы в армии для новых граждан России
- США переправят танки из ФРГ в Польшу
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru