Роскосмос: «Прогресс МС-22» затопили в Тихом океане
Грузовой корабль «Прогресс МС-22» разрушился в атмосфере, несгоревшие элементы затонули в Тихом океане. Об этом сообщает Роскосмос.
Ранее грузовик отстыковался от Международной космической станции, где проработал более шести месяцев, напоминает телеканал «360».
«"Прогресс МС-22" сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции ... упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», — указали в госкорпорации.
В Роскосмосе напомнили, что корабль долетел до МКС 11 февраля, доставив более 2,5 тонны грузов. «Прогресс МС-22» девять раз корректировал орбиту станции, пишет Ura.ru.
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