Ранее грузовик отстыковался от Международной космической станции, где проработал более шести месяцев, напоминает телеканал «360».

«"Прогресс МС-22" сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции ... упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», — указали в госкорпорации.

В Роскосмосе напомнили, что корабль долетел до МКС 11 февраля, доставив более 2,5 тонны грузов. «Прогресс МС-22» девять раз корректировал орбиту станции, пишет Ura.ru.

