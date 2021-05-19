«Роскосмос» продает спускаемый аппарат «Союз»
Оригинал спускаемого аппарата российского космического корабля «Союз МС-08», на котором в 2018 году с орбиты вернулся экипаж Международной космической станции, выставлен на публичную продажу, сообщает РИА Новости.
Отработавший корпус может быть использован в качестве экспоната и артефакта для музеев мировой космонавтики, говорится на сайте «Главкосмоса», который является коммерческим оператором «Роскосмоса».
Уточняется, что цена публично не озвучивается, поскольку является предметом коммерческих переговоров.
«Главкосмос» готов поставить аппарат заказчику, установить в указанном месте, изготовить стенд, систему подсветки и реализовать прочие доработки.
Ранее стало известно о том, что «Роскосмос» и НПО Лавочкина заключили контракт на разработку технического предложения в рамках создания станции «Венера-Д».
Отмечается, что на первый этап создания российской автоматической станции для исследования Венеры до 2023 года будет выделено 318,2 миллиона рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 183 / сут.
Умерли
117 тыс.+364 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+8 972 / сут.
- «Роскосмос» продает спускаемый аппарат «Союз»
- Минфин: утечка биометрии может сломать жизнь человека
- Трое жителей Новосибирска погибли в горящем доме
- Манижа рассказала, как ее задело недоверие россиян
- Российский космонавт рассказал о необычном явлении
- Аналитик предсказал резкое укрепление рубля
- Понасенков спел песню из мемов на шоу Урганта
- ХАМАС не подтвердил информацию о согласии на перемирие с Израилем
- Названа дата встречи Лаврова и Блинкена
- Россия прошла в финал «Евровидения-2021»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru