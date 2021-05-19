«Роскосмос» продает спускаемый аппарат «Союз»

Оригинал спускаемого аппарата российского космического корабля «Союз МС-08», на котором в 2018 году с орбиты вернулся экипаж Международной космической станции, выставлен на публичную продажу, сообщает РИА Новости.

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Отработавший корпус может быть использован в качестве экспоната и артефакта для музеев мировой космонавтики, говорится на сайте «Главкосмоса», который является коммерческим оператором «Роскосмоса».

Уточняется, что цена публично не озвучивается, поскольку является предметом коммерческих переговоров.

«Главкосмос» готов поставить аппарат заказчику, установить в указанном месте, изготовить стенд, систему подсветки и реализовать прочие доработки.

Ранее стало известно о том, что «Роскосмос» и НПО Лавочкина заключили контракт на разработку технического предложения в рамках создания станции «Венера-Д».

Отмечается, что на первый этап создания российской автоматической станции для исследования Венеры до 2023 года будет выделено 318,2 миллиона рублей.

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ФОТО: РИА Новости
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