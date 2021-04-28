Роскосмос заказал аппарат для запуска животных к Луне
Для Роскосмоса будет разработан космический аппарат нового поколения «Возврат-МКА-Л», который будет использоваться для отправки животных к Луне. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Согласно документу, с помощью нового аппарата планируется проводить исследования влияния факторов межпланетного полета на живые организмы.
Проектный облик «Возврат-МКА-Л» должен быть готов в 2023 году, пишет «Газета.ру».
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о подготовке к пуску аппарата миссии «Луна-25». По его словам, он будет отправлен на спутник Земли осенью 2021 года.
Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал «отрицательным достижением» рекорд Роскосмоса по количеству безаварийных запусков.
«Видите, для того, чтобы получить аварию, нужно сделать сто запусков. А если мы не делаем этих запусков, если делаем 15 запусков в год, то естественно нужно пять лет, чтобы получить одну аварию», - сказал он.
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