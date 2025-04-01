Космонавт Вагнер пошутил с МКС над «плоскоземельщиками»
Находящийся на Международной космической станции российский космонавт Иван Вагнер продемонстрировал модель плоской Земли на фоне настоящей планеты. Соответствующую запись он опубликовал в своем Telegram-канале.
Космонавт отметил, что День смеха 1 апреля — «лучший повод подшутить над адептами теории плоской Земли».
«В этот раз со мной полетела "просвещаться" модель Земли Древней Руси — три кита, на которых находится плоский диск (блин) Земли», - написал Вагнер, опубликовав фото модели на фоне иллюминаторов, в которые видна настоящая планета.
Как напомнил космонавт, в прошлый полет он брал с собой на МКС древнеиндийскую модель плоской Земли — черепаху с тремя слонами на спине.
Ранее Иван Вагнер как студент Владимирского филиала РАНХиГС защитил магистерскую диссертацию, впервые в мире защита проходила с борта МКС, напоминает RT.
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