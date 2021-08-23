«Роскосмос» отправит на МКС еще двух космических туристов
Два космических туриста могут отправиться на МКС после 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на замгенерального директора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергея Савельева.
Как ожидается, полет состоится на российском корабле «Союз». Имена туристов будут оглашены предстоящей осенью в ходе Астронавтического конгресса в ОАЭ в октябре.
В конце 2021 и в 2023 году на «Союзах» полетят туристы, оформившие заказ через американскую компанию-оператора Space Adventures.
Тем временем, компания Virgin Galactic объявила о старте продаж билетов на космические рейсы.
Стоимость одного места начинается с 450 тысяч долларов.
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