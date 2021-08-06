Virgin Galactic начинает продажу билетов на космические рейсы

Компания Virgin Galactic объявила о старте продаж билетов на космические рейсы, сообщает РИА Новости.

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Стоимость одного места начинается с 450 тысяч долларов. Также компания предлагает «семейный пакет» или возможность полного выкупа рейса.

Полет космического корабля Unity запланирован на конец сентября текущего года. Рейс оплачен итальянскими ВВС.

Как сообщалось, основатель Virgin Group, британский миллиардер Ричард Брэнсон совершил 11 июля суборбитальный полет на ракетоплане Unity, принадлежащей ему космической компании Virgin Galactic.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Космос
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