Рекордное число российских спутников одновременно выведено на орбиту

Роскосмос сообщил о выведении на целевые орбиты рекордного числа спутников в истории отечественной космонавтки. В общей сложности запущено 53 аппарата, в том числе 51 – российский. Процедура завершена с помощью разгонного блока «Фрегат».

Ракета «Союз-2.1б» с космическими аппаратами стартовала 5 ноября в 02:18 по московскому времени с космодрома Восточный. В качестве основной нагрузки на орбиту выведены два гелиогеофизических спутника «Ионосфера-М» № 1 и № 2. Они уже взяты на управление.

Ещё 49 малых аппаратов имели статус попутной нагрузки, сред них – 49 отечественных, российско-китайский, российско-зимбабвийский и два иранских.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», два аппарата «Ионосфера-М» будут включены в состав космической системы мониторинга гелиогеофизической обстановки 2Ионозонд». Эта разработка выполняется в интересах Российской академии наук и Росгидромета.

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Фото: t.me/roscosmos_gk
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