«Роскосмос» опубликовал космические снимки парадов Победы в городах страны

Фотографии военных парадов в Новосибирске и Санкт-Петербурге в честь 76-ой годовщины Победы опубликовала на своем сайте и в соцсетях госкорпорация «Роскосмос». Снимки сделаны российскими спутниками дистанционного зондирования Земли серии «Ресурс-П» и «Канопус-В».

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Спутники «Ресурс-П» расположены на околокруговой, солнечно-синхронной орбите со средней высотой 475 км, сообщается на сайте госкорпорации.

«Они предназначены для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли и передачи данных по радиоканалу на наземные пункты приема информации», - уточняет «Роскосмос».

С помощью спутников «Канопус-В» получают многозональные изображения поверхности Земли. Эти снимки поступают в госкорпорацию «Роскосмос», МЧС России, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России, в Российскую академию наук и другие ведомства и коммерческим заказчикам, сообщается на сайте.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» обнародовала спутниковые снимки разлива дизельного топлива в Норильске. Фотографии опубликованы на официальном сайте организации.

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ФОТО: www.roscosmos.ru
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