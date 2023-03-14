«Роскосмос» объявил о выходе Шкаплерова из отряда космонавтов

Антон Шкаплеров, на счету которого четыре длительных полёта на околоземную орбиту, покинул ряды отряда космонавтов. Об этом информирует «Роскосмос» на своём сайте.

Лётчик-космонавт-испытатель 1-го класса продолжает трудовую деятельность в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Там он занимает должность заместителя начальника управления по отбору и подготовке космонавтов к летным и наземным испытаниям и эксплуатации пилотируемых космических аппаратов.

Антон Шкаплеров был зачислен в отряд космонавтов 29 мая 2003 года. Он побывал на Международной космической станции четыре раза в период с 2011 по 2022 годы.