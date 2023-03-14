«Роскосмос» объявил о выходе Шкаплерова из отряда космонавтов
Антон Шкаплеров, на счету которого четыре длительных полёта на околоземную орбиту, покинул ряды отряда космонавтов. Об этом информирует «Роскосмос» на своём сайте.
Лётчик-космонавт-испытатель 1-го класса продолжает трудовую деятельность в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Там он занимает должность заместителя начальника управления по отбору и подготовке космонавтов к летным и наземным испытаниям и эксплуатации пилотируемых космических аппаратов.
Антон Шкаплеров был зачислен в отряд космонавтов 29 мая 2003 года. Он побывал на Международной космической станции четыре раза в период с 2011 по 2022 годы.
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Он провел на орбите в общей сложности 709 суток 8 часов 5 минут 25 секунд. В ходе работы на МКС космонавт выполнил три выхода в открытый космос.
Антон Шкаплеров удостоен звания Героя России с вручением медали «Золотая Звезда» и почетного знака «Летчик-космонавт РФ». Космонавту 51 год, у него две дочери.
Как отмечает НСН, в ходе последней командировки на МКС Шкаплеров принимал участие в съёмках первого на орбите художественного фильма «Вызов» с Актрисой Юлией Пересильд.
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