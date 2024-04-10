«Роскосмос» объяснил вторую отмену пуска «Ангары»

Пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» в середу, 10 апреля, отменили в связи со сбоем в системе контроля запуска двигателя. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Первый пуск планировался накануне, 9 апреля, его отменили в последний момент, перенеся на сутки. Сегодня запуск ракеты снова не состоялся. 11 апреля запланирована третья попытка.