«Роскосмос» объяснил вторую отмену пуска «Ангары»
Пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» в середу, 10 апреля, отменили в связи со сбоем в системе контроля запуска двигателя. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
Первый пуск планировался накануне, 9 апреля, его отменили в последний момент, перенеся на сутки. Сегодня запуск ракеты снова не состоялся. 11 апреля запланирована третья попытка.
Борисов утверждает, что «необратимых процессов, требующих демонтажа ракеты, не произошло». По его словам, скорее всего произошла программная ошибка, которая сегодня будет найдена, передает ТАСС.
Глава Института космической политики Иван Моисеев в беседе с НСН, комментируя второй срыв пуска ракеты «Ангара-А5», провел аналогию с компанией американского миллиардера Илона Маска, назвав отмену пуска обычной ситуацией, а взрыв ракеты после взлета - плохим результатом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полковник Ходаренок опроверг информацию о затоплении РЛС «Воронеж-М» в Орске
- ЛДПР предложила лишать мигрантов вида на жительство за любые правонарушения
- Адвокат: Стрелкова предложат отправить в зону СВО
- СМИ: Ивлеева вышла из доли ресторана Nudles
- Минобороны Польши назвало крушение Ту-154 с Качиньским трагическим происшествием
- Съемочная группа ГТРК «Луганск» попала под обстрел в ЛНР
- Файзуллин рассказал о компенсации поврежденных паводком помещений в Оренбуржье
- Глава Гагаузии возмутилась визитом Санду в регион
- Мэр Орска: Попытки засыпать прорванную дамбу оказались бесполезными
- Парламент Венгрии одобрил приостановку участия страны в ДОВСЕ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru