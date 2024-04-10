«Роскосмос» объяснил вторую отмену пуска «Ангары»

Пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» в середу, 10 апреля, отменили в связи со сбоем в системе контроля запуска двигателя. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Первый пуск планировался накануне, 9 апреля, его отменили в последний момент, перенеся на сутки. Сегодня запуск ракеты снова не состоялся. 11 апреля запланирована третья попытка.

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Борисов утверждает, что «необратимых процессов, требующих демонтажа ракеты, не произошло». По его словам, скорее всего произошла программная ошибка, которая сегодня будет найдена, передает ТАСС.

Глава Института космической политики Иван Моисеев в беседе с НСН, комментируя второй срыв пуска ракеты «Ангара-А5», провел аналогию с компанией американского миллиардера Илона Маска, назвав отмену пуска обычной ситуацией, а взрыв ракеты после взлета - плохим результатом.


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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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