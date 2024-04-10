«Хоть не взорвалась!»: Второй отмене старта «Ангары-А5» призвали не удивляться
Новый старт означает фактически новую ракету, поэтому отмена пуска - это не трагедия, а нормальное явление, заявил НСН Иван Моисеев.
Глава Института космической политики Иван Моисеев в эфире НСН, комментируя второй срыв пуска ракеты «Ангара-А5», провел аналогию с компанией американского миллиардера Илона Маска, назвав отмену пуска обычной ситуацией, а взрыв ракеты после взлета - плохим результатом.
Накануне, 9 апреля, был отменен пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный. Пуск отменили за минуту до старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Сегодня сорвалась вторая попытка пуска «Ангары». Запуск отменили за 30 секунд. Предстоящий старт станет первым пуском «Ангары» с Восточного — ранее ракеты этого семейства запускали только с космодрома Плесецк в Архангельской области. Моисеев назвал отмены старта ракет обычным явлением.
«Отмены пусков случаются. Чем ближе к старту, чем меньше времени до него остается, тем отмена становится все неприятнее, конечно. Вчерашняя задержка – одна неполадка, сегодня – другая. Новый старт означает фактически новую ракету. Летные испытания на то и испытания, что все эти неполадки должны быть выявлены и парированы. Это обычное, даже рутинное дело, такое бывает достаточно часто. Плохо, если взрывается ракета, а если просто отменили, то это все по плану», - сказал собеседник НСН.
Ранее компании SpaceX разрешили выполнить третий испытательный полет свертяжелой ракеты Starship, результатов которого стала потеря ракеты. Первый полет Starship в 2023 году завершился взрывом ракеты, напоминает «Радиоточка НСН». В SpaceX отметили, что сделали это преднамеренно из-за неполадок с несколькими силовыми установками. Второй запуск Starship также завершился неудачей, так как была потеряна вторая ступень ракеты
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокат: Стрелкова предложат отправить в зону СВО
- СМИ: Ивлеева вышла из доли ресторана Nudles
- Минобороны Польши назвало крушение Ту-154 с Качиньским трагическим происшествием
- Съемочная группа ГТРК «Луганск» попала под обстрел в ЛНР
- Файзуллин рассказал о компенсации поврежденных паводком помещений в Оренбуржье
- Глава Гагаузии возмутилась визитом Санду в регион
- Мэр Орска: Попытки засыпать прорванную дамбу оказались бесполезными
- Парламент Венгрии одобрил приостановку участия страны в ДОВСЕ
- «Роскосмос» объяснил вторую отмену пуска «Ангары»
- В Кремле выразили надежду на личную встречу Путина и Пашиняна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru