«Хоть не взорвалась!»: Второй отмене старта «Ангары-А5» призвали не удивляться

Накануне, 9 апреля, был отменен пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный. Пуск отменили за минуту до старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Сегодня сорвалась вторая попытка пуска «Ангары». Запуск отменили за 30 секунд. Предстоящий старт станет первым пуском «Ангары» с Восточного — ранее ракеты этого семейства запускали только с космодрома Плесецк в Архангельской области. Моисеев назвал отмены старта ракет обычным явлением.



«Отмены пусков случаются. Чем ближе к старту, чем меньше времени до него остается, тем отмена становится все неприятнее, конечно. Вчерашняя задержка – одна неполадка, сегодня – другая. Новый старт означает фактически новую ракету. Летные испытания на то и испытания, что все эти неполадки должны быть выявлены и парированы. Это обычное, даже рутинное дело, такое бывает достаточно часто. Плохо, если взрывается ракета, а если просто отменили, то это все по плану», - сказал собеседник НСН.

Ранее компании SpaceX разрешили выполнить третий испытательный полет свертяжелой ракеты Starship, результатов которого стала потеря ракеты. Первый полет Starship в 2023 году завершился взрывом ракеты, напоминает «Радиоточка НСН». В SpaceX отметили, что сделали это преднамеренно из-за неполадок с несколькими силовыми установками. Второй запуск Starship также завершился неудачей, так как была потеряна вторая ступень ракеты

