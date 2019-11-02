«Роскосмос» объяснил отмену контракта на производство ракет «Ангара»

В «Роскосмосе» разъяснили причины расторжения договора на создание ракет «Ангара-А1.2», которые были необходимы для запуска трёх спутников «Гонец», сообщает РИА «Новости».

По официальным данным, запуск спутников «Гонец» в 2021 году произведет ракета-носитель «Союз-2». В связи с этим контракт с Центром Хруничева, заключенный 25 июля, был расторгнут.

«Союз-2», согласно заявлению госкорпорации, адаптирован под запуск данных спутников, отмечает Газета.ru.

Напомним, контракт по инициативе госкорпорации был расторгнут 30 октября.

Ранее член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН рассказал о невозможности бесконечно эксплуатировать Международную космическую станцию.

