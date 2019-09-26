«МКС может жить вечно, но как идея». Эксперт оценил высказывание Рогозина
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского в эфире НСН рассказал о невозможности бесконечно эксплуатировать Международную космическую станцию.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что Международная космическая станция (МКС) будет существовать вечно, а количество участников этого проекта сравняется с числом государств - членов ООН. «Я говорю о ее исторической необходимости. Возможно, она будет реконфигурирована, будут изменены конструктивные особенности модулей, изменится круг участников, но это ступенька, на которую человечество обязательно должно опираться, прежде чем двигаться дальше», - сказал Рогозин.
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в беседе с НСН согласился с высказыванием о необходимости совместного международного проекта в космосе.
«Само создание МКС – главное достижение мировой космонавтики за последние 30-40 лет. То, что человечество смогло перейти от космической гонки к совместной работе, к реализации такого огромного проекта, показывает, что страны могут сотрудничать хотя бы в космосе. Нам надо это достижение сохранить и не растерять при движении к следующему этапу – движении к Луне, к Марсу, о чем сейчас говорят, что это задача на следующие 50 лет. Международный формат – главное достижение космонавтики. США сейчас реализуют свою лунную программу в международном формате, но там одна страна – лидер, а остальные должны подстраиваться. Своеобразный такой формат. А на МКС все решения принимаются вместе. МКС как идея международной кооперации должна жить вечно», - сообщил он.
Собеседник НСН усомнился в технической готовности Международной космической станции существовать больше положенного срока. По его словам, при разработке этого проекта не предполагалось, что можно будет производить замену ключевых элементов станции.
«Что касается самой МКС – человечество пока не научилось делать объекты, которые могут бесконечно работать в космосе. Технически оно не может существовать долго, тем более что требования к безопасности у пилотируемого комплекса очень высокие. Можно менять отдельные части, но я думаю, что при проектировке станции не предполагалось, что какие-то ее ключевые элементы могут заменяться», - добавил он.
Сейчас партнерами проекта МКС являются 15 стран. Из них только две — Россия и США — имеют свои сегменты станции. В настоящее время эксплуатация МКС ограничена 2024 годом.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене