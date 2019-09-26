«МКС может жить вечно, но как идея». Эксперт оценил высказывание Рогозина

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что Международная космическая станция (МКС) будет существовать вечно, а количество участников этого проекта сравняется с числом государств - членов ООН. «Я говорю о ее исторической необходимости. Возможно, она будет реконфигурирована, будут изменены конструктивные особенности модулей, изменится круг участников, но это ступенька, на которую человечество обязательно должно опираться, прежде чем двигаться дальше», - сказал Рогозин.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в беседе с НСН согласился с высказыванием о необходимости совместного международного проекта в космосе.

«Само создание МКС – главное достижение мировой космонавтики за последние 30-40 лет. То, что человечество смогло перейти от космической гонки к совместной работе, к реализации такого огромного проекта, показывает, что страны могут сотрудничать хотя бы в космосе. Нам надо это достижение сохранить и не растерять при движении к следующему этапу – движении к Луне, к Марсу, о чем сейчас говорят, что это задача на следующие 50 лет. Международный формат – главное достижение космонавтики. США сейчас реализуют свою лунную программу в международном формате, но там одна страна – лидер, а остальные должны подстраиваться. Своеобразный такой формат. А на МКС все решения принимаются вместе. МКС как идея международной кооперации должна жить вечно», - сообщил он.