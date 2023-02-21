Роскосмос: «Прогресс МС-21» был поврежден внешним воздействием

Ранее стало известно, что на грузовике зафиксировали разгерметизацию системы терморегулирования. Космический корабль отстыковали от Международной космической станции и затопили в Тихом океане, пишет РИА ФАН.

«По предварительным данным РКК "Энергия" "Прогресс МС-21", как и ранее "Союз МС-22", подвергся внешнему воздействию. Такие выводы сделаны на основе снимков, которые показывают изменения на внешней поверхности корабля, в том числе на радиаторе приборно-агрегатного отсека и панелях солнечных батарей», — отмечается в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

Так, на поверхности грузовика обнаружили ранее не зафиксированные отверстия, пишет Ura.ru. Специалисты продолжают анализ поступившей информации. Планируется проведение ряда наземных экспериментов для имитации повреждения на «Прогрессе МС-21».

