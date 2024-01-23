«Роскосмос» начнет монетизировать космические услуги с 2025 года
«Роскосмос» запланировал постепенную монетизацию космических услуг, начиная с января 2025 года, заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, передает ТАСС.
Он отметил, что не видит других вариантов, чтобы привлечь внебюджетные средства для реализации дорогостоящих проектов по созданию спутниковых группировок.
К создаваемой Российской орбитальной станции (РОС) с 2028 по 2033 год планируется отправить десять космических кораблей «Орел», сообщил генконструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос») Владимир Соловьев. До этого Москва предложила объединению БРИКС создать отдельный специальный модуль для российской космической станции, где страны – участницы имели бы возможность проводить научные эксперименты, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru